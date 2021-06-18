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Iğdır’da iki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı

Iğdır’da aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 7 kişi ise gözaltına alındı.

Asayiş 18.06.2021, 15:33
Iğdır’da iki grup arasında kavga çıktı: 1 yaralı, 7 gözaltı

Iğdır’da aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Çıkan kavgada bir kişi yaralanırken, kavgaya karıştığı tespit edilen 7 kişi ise gözaltına alındı.

Alınan bilgilere göre, Iğdır’da önceki gün aralarında alacak verecek meselesi bulunan iki grup arasında kavga çıktı. Cumhuriyet Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi yolu üzerinde bulunan bir iş yerinde çıkan kavgada bir kişi hafif şekilde yaralandı. Olayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi ile ambulans sevk edildi. Olayda yaralanan kişi sağlık ekipleri tarafından tedavisi yapılmak üzere Iğdır Devlet Hastanesi’ne götürülürken, kavgaya karıştığı tespit edilen 7 kişi ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olay anında iş yerinin içerisinde bulunan ve korku dolu anlar yaşayan vatandaşlar ise polis ekiplerinin kontrolünde iş yerinden çıkarıldı. O anlar ise bir cep telefonu kamerasıyla kayıt altına alındı.
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