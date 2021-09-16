İçişleri Bakanlığı’ndan, "Aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü” şeklinde çıkan haberlere tepki

İçişleri Bakanlığı, "Aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü” şeklinde çıkan haberlerin gerçeği yansıtmadığını açıkladı.

Bakanlıktan bugün bazı medya organlarında “eski Maltepe Kaymakamı Meftun Dallı’nın miting sürgünü, en güçlü lobi aşı karşıtları, aşı karşıtlarına izin vermeyen Maltepe Kaymakamı sürüldü” şeklinde çıkan haberlere ilişkin açıklama yapılmasına gerek duyulduğu vurgulandı.

Yapılan açıklamada şöyle denildi:

"17/12/2016 - 06/09/2021 yılları arasında Maltepe Kaymakamı olarak görev yapan Meftun Dallı Mülki İdare Amirleri Atama, Değerlendirme ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nin bölge ve görev süresi esaslarına istinaden Maltepe ilçesindeki görev süresini tamamlamış olması nedeniyle, genel teamüllere uygun olarak 20/08/2021, tarihli resmî gazetede yayımlanan ve 624 mülki idare amirini kapsayan atama kararnamesi ile Derince Kaymakamlığına atanmıştır.

Ayrıca iddia edilen hususla ilgili Maltepe Kaymakamlığınca yapılan idari işlem 03/09/2021 tarihinde olup Bakanlığımızca gerçekleştirilen atama kararnamesinden sonra olmuştur. Söz konusu haberler gerçeği kesinlikle yansıtmamaktadır."