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İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-34 operasyonu kapsamında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında 20 Eylül günü, J-SİHA, ANKA ve Atak Helikopter desteğinde JÖH v
İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-34 operasyonu kapsamında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında 20 Eylül günü, J-SİHA, ANKA ve Atak Helikopter desteğinde JÖH ve Jandarma Asayiş Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
Asayiş 20.09.2022, 10:06
İçişleri Bakanlığı: "Eren Abluka-34 operasyonu kapsamında, Diyarbakır Jandarma Bölge Komutanlığı koordinesinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığınca; Dicle ilçesi Görese dağı kırsalında 20 Eylül günü, J-SİHA, ANKA ve Atak Helikopter desteğinde JÖH ve Jandarma Asayiş Komando timlerinin katılımıyla icra edilen istihbarata dayalı nokta operasyonunda, 3 terörist etkisiz hale getirilmiştir."
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