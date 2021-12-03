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İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592’si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır"
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592’si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır"
Asayiş 03.12.2021, 11:06
İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı: “Düzensiz göçle mücadelede Kasım ayında 3 bin 592’si denizlerde olmak üzere toplam 19 bin 587 düzensiz göçmen ve 832 organizatör yakalanmıştır"