Hudut Kartalları PKK şüphelisini sınırda yakaladı

Edirne’de Yunanistan’a kaçmaya çalışırken hudut askerleri tarafından yakalanarak, gözaltına alınan 1 terör örgütü PKK şüphelisi yakalandı. Hudut askerleri devriye esnası görevini sürdürmekte iken 1’inci derece askeri yasak bölgede durumundan şüphelenen ve Yunanistan’a kaçmaya çalıştığını tespit eden PKK şüphelisi gözaltına aldı. Şüphelinin İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerine teslim edildi. Terör örgütü PKK şüphelisi H.E.’nin Jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.