banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Pastada marka oldu!
Pastada marka oldu!
Siyah erikte ilk hasat
Siyah erikte ilk hasat
400 bin ton şeker ithal edilecek!
400 bin ton şeker ithal edilecek!
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu

Hindistan’da otobüs kazası: 16 yaralı

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 16 kişi yaralandı.

Asayiş 27.05.2022, 11:10
Hindistan’da otobüs kazası: 16 yaralı

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde meydana gelen otobüs kazasında 16 kişi yaralandı.

Hindistan’ın Maharashtra eyaletinde Palghar Mumbai-Ahmedabad karayolunda otobüs kazası meydana geldi. Alkollü olduğu söylenen sürücünün aracı dikkatsiz bir şekilde kullandığı ve virajı alamayarak çukura düştüğü belirtildi. Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ve polis ekipleri sevk edilirken, 5’i ağır 16 kişi ise yaralandı. Yaralıların hastaneye kaldırılmasının ardından polis, sürücünün de yaralandığını ve hastanede tedavi altında olduğunu bildirdi.

Yorumlar (0)
25°
açık