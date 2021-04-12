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Hem yakalandı hem çaldıkları imitasyon çıktı

Antalya’da bir ikamete giren hırsızın çaldığı cep telefonları arızalı, takılar ise imitasyon çıktı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve 11 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlenen Ahmet Ali Ç. tutuklandı.

Asayiş 12.04.2021, 13:09
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Hem yakalandı hem çaldıkları imitasyon çıktı

Antalya’da bir ikamete giren hırsızın çaldığı cep telefonları arızalı, takılar ise imitasyon çıktı. Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yakalanan ve 11 ayrı suçtan sabıkası olduğu belirlenen Ahmet Ali Ç. tutuklandı.

Manavgat ilçesi Kasaplar Mahallesi 8506 sokakta bulunan bir ikamet sahibinin ihbarı üzerine harekete geçen Manavgat Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliğine bağlı ekipler, bölgedeki mobese ve güvenlik kameralarından hırsızlık olayının şüphelisinin Ahmet Ali Ç. olduğunu belirledi. Ekipler, hırsızlık olayının şüphelisi Ahmet Ali Ç.’yi Demokrasi Bulvarında yakaladı. Hırsızlık ve uyuşturucu kullanmak suçlarından 11 ayrı sabıkası olduğu belirlenen Ahmet Ali Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak Alanya Cezaevine teslim edildi.

Diğer taraftan, Ahmet Ali Ç.’nin girdiği evden çaldığı 5 cep telefonunun arızalı olduğu, altın diye çaldığı takıların ise imitasyon olduğu belirlendi. Olay günü saat 12.00’de evden çıkıp 17.00’de eve dönen ikamet sahibinin evden çıkarken aceleyle evin kapısını kilitlemeden çıktığı bildirildi.
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