Hayata Dönüş Operasyonu davasında dönemin İçişleri Bakanı Tantan tanık olarak dinlenilecek

Bayrampaşa Cezaevi’nde 21 yıl önce 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan Hayata Dönüş Operasyonu davasının görülmesine devam edildi. 194 sanıklı davanın bir sonraki celsesinde dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile o dönemde Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevi yapan Ali Suat Ertosun’un tanık olarak dinlenilmesine karar verildi.

Bayrampaşa Cezaevi’nde 21 yıl önce 12 tutuklu ve hükümlünün ölümüyle sonuçlanan Hayata Dönüş Operasyonu davasının 45. celsesinin görülmesine devam edildi. Bakırköy 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada taraf avukatları hazır bulundu.

Duruşmada beyanda bulunan bir kısım müştekiler avukatı Güçlü Sevimli “Bir önceki duruşmada tanık olarak dinlenen ve operasyonda önemli bir görev üstlendiği belli olan emekli asker Ali Aydın bazı beyanlarda bulunmuştu. Aydın beyanlarında aralarında dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan’ın da bulunduğu bazı isimleri işaret etmişti. Ali Aydın operasyonda önemli bir görev üstlenmiştir. Bu nedenle Aydın’ın tanık değil, sanık olarak yargılanmasını ve mahkemenizden bu konu hakkında suç duyurusunda bulunmasını talep ediyoruz. Ayrıca dönemin İçişleri Bakanı olan Sadettin Tantan’ın ve Cezaevi Tevkif Evleri Genel Müdürü Ali Suat Ertosun’un tanık olarak dinlenmesini istiyoruz. Tantan’ın operasyonda imzası bulunuyor” dedi.

Müşteki avukatının beyanlarının ardından ara kararını açıklayan mahkeme, dönemin İçişleri Bakanı Sadettin Tantan ile o dönemde Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü görevi yapan Ali Suat Ertosun’un İstanbul’da iseler duruşma salonuna gelerek, değillerse SEGBİS bağlantısı yapılarak duruşmada tanık olarak dinlenilmesine karar verdi. Mahkeme Ali Aydın’ın sanık olarak yargılanması için suç duyurusunda bulunma talebinin ise reddine hükmetti.