Havalimanı uçuş trafiğine kapatıldı, yolcular mağdur oldu

Türk Hava Yolları’nın (THY) İstanbul-Hatay seferini yapan uçağın inişi sırasında lastiğinin patlayıp alev alması nedeniyle uçağın kaza kırım mahallinden tahliyesi nedeniyle Hatay Havalimanı pistinin 24 saat süreyle uçuş trafiğine kapatılması, havalimanına gelen yolcuları mağdur etti.

İstanbul-Hatay seferi yapan ve gece saatlerinde Hatay Havalimanına iniş yapmak isteyen Türk Hava Yollarına ait TK 2256 isimli uçak piste inişi sırasında tekerleri patlayarak alev aldı. Uçakta bulunan 105 yolcu ve 6 kabin personeli hemen tahliye edildi. Hatay havalimanında yaşanan kaza kırımdan dolayı 24 saat süre ile uçuş trafiğine kapatıldı.

Havalimanının uçuş trafiğine kapatılmasından bilgileri olmayan yolcular, havalimanına geldi. Uçak seferlerinin olmadığını öğrenen yolcular havalimanında mahsur kaldı.

İstanbul’a gitmek için oğlu ile birlikte havalimanına gelen Fatih Coşkun mağdur olduklarını ve bilet değişimi yapmalarına rağmen sıkıntı yaşadıklarını belirterek, “Sabaha karşı Türk Hava Yolları’na ait uçağın burada bir arızası olmuş. Allah’tan bir can kaybı yok, bunun için bir şey söyleyemem. Fakat saat 09.00’da uçuşumuz vardı, buraya geldik ve uçuşların iptal olduğunu söylediler. Bilet değişimimizi de yaptık, aksi bir durum olmaması için Türk Hava Yolları’ndan bilet değişimi de yaptık. Fakat Türk Hava Yolları diyor ki ‘biz sizi buradan Adana’ya gönderemeyiz. Kendi imkanlarınızla gideceksiniz.’ Bazı yetkililer, kim nasıl yetkili onu da bilmiyoruz. Saat 23:45’e uçuş var diyorlar, diğerleri yok diyor. Biz burada mağdur olduk. Böyle bir olayda çok şükür can kaybı da yok en azından bir mesaj gönderebilirlerdi. Bizim uçuşumuz 09.00’daydı, olay gece saatlerinde olmuş. Birçok insan burada mağdur oldu ve hiçbir şekilde doğru bilgi de vermiyorlar. Daha doğrusu kimsenin birbirinden haberi yok” dedi.