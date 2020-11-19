Hatay’da uyuşturucu operasyonu

Hatay’da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 218 kilo esrar ve 100 bin adet Captagon hap ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Hatay İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstihbarat Şube Müdürlüğü ile koordineli olarak Reyhanlı ilçesine bağlı Varışlı Mahallesi’nde operasyon düzenlendi. Operasyonda 218 kilo 850 gram takoz esrar, 100 bin adet Captagon hap ele geçirildi.

Olayla ilgili yabancı uyruklu Z.H. ve M.E.H. gözaltına alındı.