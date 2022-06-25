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Hatay’da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 25.06.2022, 02:18
Hatay’da kuyuya düşen yavru kediyi itfaiye kurtardı

Hatay’ın Samandağ ilçesinde kuyuya düşen yavru kedi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, Samandağ ilçesi Şükrü kanatlı Mahallesi’nde meydana geldi. Bir bahçede bulunan su kuyusundan birkaç gündür kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden Hatay Büyükşehir Belediyesine bağlı itfaiye ekipleri, kediyi kurtarmak için harekete geçti. Kuyuya inen bir itfaiye eri, kediyi tutarak yukarı çıkardı. Kurtarılan kedi doğaya salındı.

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