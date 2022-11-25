Hatay’da bin 160 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

Hatay’ın merkez ilçesi Antakya’da bin 160 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Hatay İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Antakya İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Antakya’nın Akçaova Mahallesi’nde bir evde kaçak akaryakıt olduğu bilgisini aldı. Ev ve eklentilerinde yapılan aramada bin 160 litre kaçak akaryakıt (mazot) ele geçirildi.

Şüpheli C.U. gözaltına alındı.