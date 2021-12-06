Hastaneden dönerken zincirleme kazaya karıştılar

Sultangazi-Arnavutköy yolu Fenertepe mevkiinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi. Kaza sonrasında araçta bulunan ve hastaneden döndüğü öğrenilen yaşlı kadın araçta sıkıştı. Sıkışan kadına itfaiye ekipleri müdahale etti.

Kaza, saat 12.30 sıralarında Sultangazi - Arnavutköy yolu Fenertepe mevkiinde meydana geldi. Sabah hastaneye kontrolleri için giden ve Arnavutköy’deki evine geri dönen Nehir Durkan ve çocukları zincirleme kazaya karıştı. Kaza sonrasında araçta bulunan yaşlı kadın sıkıştı. Yaşlı kadını sıkıştığı yerden itfaiye ekipleri kurtardı. Olay yerine gelen başka bir yakınının aracı ile hastaneye kaldırılan kadının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Araçların çekici ile çekilmesinin ardından, yol trafiğe açıldı.