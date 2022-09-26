Hafriyat kamyonu çarptığı otomobili metrelerce sürükledi, o anlar kameraya yansıdı

Balıkesir’in Edremit ilçesinde İzmir Çanakkale karayolunda bir kamyonun çarptıktan sonra önünde sürüklediği otomobil orta refüje vurarak taklalar attı, bu korku dolu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, Çanakkale İzmir Karayolunda Akçay istikametinden Edremit istikametine gitmekte olan C.M. yönetimindeki 10 KH 762 plakalı otomobil aynı yönde gitmekte olan ve plakası henüz belirlenemeyen bir hafriyat kamyonunun çarpması sonucu bir süre kamyonun önünde sürüklendi. Kamyon aynı hızla yoluna devam ederken otomobil kamyonun önünden kurtularak refüje çarptı ve takla attı. Kazada otomobil sürücüsü çevredekilerin yardımıyla takla atmış araçtan yaralı olarak çıkartıldı ve 112 sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralı C.M. Edremit Devlet hastanesine sevk edildi. Kazanın oluş anı ise bölgedeki bir güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kamyonun araca çarpması, sürüklemesi ve otomobilin takla atma anı kayıt altına alındı.