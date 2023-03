Gürültü tartışmasında komşusuna kurşun yağdırdı

Zonguldak’ta iki komşu arasında gürültü nedeniyle çıkan tartışma büyüdü. Taraflardan biri silahıyla komşusuna kurşun yağdırırken, kanlar içinde kaçmaya çalışan yaralı ise alt sokağa inerek yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre olay, sabah saatlerinde Bahçelievler Mahallesi Gelincik Sokak üzerindeki Furkan Apartmanı önünde meydana geldi. İddialara göre aralarında önceye dayalı husumet bulunan E.T. (51) ile K.K. (34) sabah 08.00 sıralarında apartman önünde gürültü sebebiyle tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine K.K. sokak ortasında komşusu E.T.’ye kurşun yağdırdı. Silahtan çıkan kurşunlar kol ve bacağına isabet eden E.T., can havliyle apartmanın altına sığındı. K.K.’nin kovalaması üzerine hızla alt sokağa inen E.T. bir iş yerinin önüne gelerek yardım istedi. Olay yerine çağrılan sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı adam, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

Olay yerinden firar eden K.K.’yi yakalama çalışması başlatıldı. Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri olay sonrası apartmanın önünde çalışma yaptı.