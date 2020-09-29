Son Dakika
Güpegündüz inşaattan hırsızlık kamerada
ANTALYA’DA İNŞAAT ÇALIŞMALARI SÜREN 6 KATLI BİNADA GÜPEGÜNDÜZ HIRSIZLIK OLAYI YAŞANDI. BİR VATANDAŞIN CEP TELEFON KAMERASINA YANSIYAN GÖRÜNTÜLERDE, 2 ŞÜPHELİNİN BALKON DEMİRLERİNİ VE CAMLARINI SÖKEREK BİNADAN DIŞARIYA ÇIKARDIĞI GÖRÜLDÜ.
Asayiş 29.09.2020, 17:28
2
Antalya’da inşaat çalışmaları süren 6 katlı binada güpegündüz hırsızlık olayı yaşandı. Bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntülerde, 2 şüphelinin balkon demirlerini ve camlarını sökerek binadan dışarıya çıkardığı görüldü.
Olay, inşaatı henüz tamamlanmamış bir binada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, karşı apartmanda oturan bir vatandaş, bir şahsın 6 katlı binanın 5. katının balkonunda şüpheli hareketler sergilediğini görünce hemen cep telefonu kamerasını açarak, o anları kayda almaya başladı. Görüntülerde, kimliği belirsiz bir şüphelinin balkon demirlerini sökmeye çalıştığı, bütün demirleri söktükten sonra da yanına gelen başka bir şüpheliyle birlikte söktüğü demirleri ve balkon camlarını götürdüğü görüldü.
23°
parçalı az bulutlu
Namaz Vakti 29 Eylül 2020
|İmsak
|05:27
|Güneş
|06:52
|Öğle
|12:59
|İkindi
|16:18
|Akşam
|18:57
|Yatsı
|20:16
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Karagümrük
|3
|7
|2. Alanyaspor
|3
|7
|3. Galatasaray
|3
|7
|4. Antalyaspor
|3
|7
|5. Hatayspor
|3
|7
|6. Erzurumspor
|3
|6
|7. Göztepe
|3
|5
|8. Fenerbahçe
|3
|5
|9. Konyaspor
|2
|4
|10. Trabzonspor
|3
|4
|11. Beşiktaş
|3
|4
|12. Sivasspor
|3
|4
|13. Kasımpaşa
|3
|3
|14. Kayserispor
|3
|3
|15. Gaziantep FK
|3
|2
|16. Ankaragücü
|2
|1
|17. Gençlerbirliği
|2
|1
|18. Çaykur Rizespor
|3
|1
|19. Malatyaspor
|3
|1
|20. Denizlispor
|3
|1
|21. Başakşehir
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Adana Demirspor
|3
|7
|2. Tuzlaspor
|3
|7
|3. Ankara Keçiörengücü
|3
|7
|4. İstanbulspor
|3
|6
|5. Altınordu
|3
|6
|6. Samsunspor
|3
|5
|7. Adanaspor
|3
|5
|8. Altay
|3
|4
|9. Akhisar Bld.Spor
|3
|4
|10. Bandırmaspor
|3
|4
|11. Giresunspor
|3
|4
|12. Bursaspor
|3
|3
|13. Balıkesirspor
|3
|3
|14. Ankaraspor
|3
|3
|15. Ümraniye
|3
|3
|16. Boluspor
|3
|1
|17. Menemen Belediyespor
|3
|1
|18. Eskişehirspor
|3
|1
|Takımlar
|O
|P
|1. Leicester City
|3
|9
|2. Liverpool
|3
|9
|3. Everton
|3
|9
|4. Aston Villa
|2
|6
|5. Arsenal
|3
|6
|6. Crystal Palace
|3
|6
|7. Leeds United
|3
|6
|8. Tottenham
|3
|4
|9. Chelsea
|3
|4
|10. Newcastle
|3
|4
|11. West Ham
|3
|3
|12. Brighton
|3
|3
|13. Man City
|2
|3
|14. M. United
|2
|3
|15. Southampton
|3
|3
|16. Wolverhampton
|3
|3
|17. West Bromwich
|3
|1
|18. Burnley
|2
|0
|19. Sheffield United
|3
|0
|20. Fulham
|3
|0
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Betis
|3
|6
|2. Granada
|3
|6
|3. Real Sociedad
|3
|5
|4. Celta de Vigo
|3
|5
|5. Valencia
|3
|4
|6. Real Madrid
|2
|4
|7. Getafe
|2
|4
|8. Villarreal
|3
|4
|9. Atletico Madrid
|1
|3
|10. Barcelona
|1
|3
|11. Sevilla
|1
|3
|12. Levante
|2
|3
|13. Osasuna
|3
|3
|14. Athletic Bilbao
|2
|3
|15. Cádiz
|3
|3
|16. Huesca
|3
|2
|17. Real Valladolid
|3
|2
|18. Eibar
|3
|1
|19. Deportivo Alaves
|3
|1
|20. Elche
|1
|0