Gümüşhane’de bir evin bahçesinde çıkan yangın paniğe neden oldu

Gümüşhane’de bir evin bahçe kısmında çıkan yangın paniğe neden oldu. Mahalle sakinlerinin su hortumu ve kovalarla söndürmeye çalıştığı yangın çevredeki binalara sıçramadan itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 13.30’da Hasanbey Mahallesi Kıbrıs Caddesi üzerinde bulunan müstakil bir evin bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bahçeden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Çevresinde çok sayıda evin bulunduğu bahçede çıkan yangın nedeniyle vatandaşlar kendilerini sokağa attı. Kısa sürede büyüyen alevlere vatandaşlar su hortumu ve kovalarla müdahale etmeye çalışırken, bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin çalışması neticesinde yangın söndürüldü. Yangın nedeniyle bahçenin bir bölümü tamamen yanarken, bir evin de dış cephe kaplamasında kısmi yanma meydana geldi. Yangını haber alan ev sahipleri ise, yangının bahçelerine atılan sigara izmaritleri nedeniyle çıktığını iddia ederek komşularına tepki gösterdi.

Yangının kesin çıkış nedeninin tespiti için çalışmalar sürerken, yaralanan olmadı.