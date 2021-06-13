Gezmek için çıktığı köprüden dengesini kaybedip suya düştü

Diyarbakır’ın Silvan ilçesinde bir genç kadın, gezi amaçlı gittiği Malabadi Köprüsü’nden dengesini kaybedip suya düştü. Ağır yaralanan talihsiz kadın hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olay, bugün öğlen saatlerinde Silvan ilçesinde bulunan Malabadi Köprüsü’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre ailesi ile birlikte piknik yapmak için bölgeye giden E.G. (24), bir süre sonra köprüye çıkıp manzarayı izledi. Bu sırada dengesini kaybeden genç kadın suya düştü. Yakınları tarafından sudan çıkarılan kadın, olay yerine sevk edilen ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Silvan Dr. Yusuf Azizoğlu Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.