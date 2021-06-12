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Fünye ile patlatılan valizden ‘kitap’ çıktı

Kayserinin Melikgazi ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden çok sayıda kitap çıktı.

Asayiş 12.06.2021, 13:06
Fünye ile patlatılan valizden ‘kitap’ çıktı

Kayserinin Melikgazi ilçesinde yol kenarına bırakılan şüpheli valiz, bomba imha ekipleri tarafından fünye ile patlatıldı. Valizden çok sayıda kitap çıktı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Hunat Mahallesi Özdoğan Sokak üzerinde bir aydınlatma lambasının yanına bırakılan şüpheli valizi gören vatandaşlar, durumu polise ekiplerine ihbar etti. Valizin bulunduğu yere gelen ekipler, sokağı trafiğe kapatarak, vatandaşları uzaklaştırdı. Özel kıyafetini giyen bomba imha uzmanı, kontrollü bir şekilde valizi patlattı. Patlatılan valizin içerisinden çok sayıda kitap çıktı. Bu sırada etraftaki vatandaşlarda meraklı gözlerle olup biteni izledi.

Trafiğe kapatılan sokak yeniden açılırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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