Son Dakika
Florya Eski Havaalanı Caddesi’nde zincirleme trafik kazası... Polis otomobili de kazaya karıştı
Florya Eski Havaalanı Caddesi’nde bir polis otomobilinin de aralarında bulunduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananların olduğu kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Asayiş 20.01.2022, 11:33
Florya Eski Havaalanı Caddesi’nde bir polis otomobilinin de aralarında bulunduğu zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaralananların olduğu kaza yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi.