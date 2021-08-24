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Fırındaki yardım kumbarasını çaldı

Iğdır’da bir kişi, fırına konulan yardım kumbarasını çaldı.

Asayiş 24.08.2021, 09:52
Fırındaki yardım kumbarasını çaldı

Iğdır’da bir kişi, fırına konulan yardım kumbarasını çaldı.

Olay, iki gün önce Iğdır Doğubayazıt Caddesi’nde bulunan bir fırında meydana geldi. İşletme sahibi, Iğdır’da yasal izinle yardım toplayan bir hasta için fırına kumbara bıraktı. Fırına giren genç bir kişi, yardım kumbarasını alıp kaçtı. Hırsızlık anı, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

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