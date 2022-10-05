Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) üye olduğu gerekçesi ile ordudan ihraç edilen Binbaşı G.S., İstanbul’da düzenlenen operasyonda yüklü miktarda para ile yakalandı. FETÖ üyesi eski asker, Deniz Kuvvetleri Komutanlığından binbaşı rütbesinde iken ihraç edilmişti.