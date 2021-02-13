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FETÖ yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun

Kendilerine polis ve savcı süsü vererek ulaştıkları kişilere ’adınız FETÖ’ye karıştı’ diyerek dolandıran kişiler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bir kişinin 1 milyon 700 TL dolandırıldığı, diğer şahsın ise 300 bin TL dolandırıldığı öğrenilirken, şüpheliler tutuklandı.

Asayiş 13.02.2021, 12:11
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FETÖ yalanıyla 2 milyon TL’lik vurgun

Kendilerine polis ve savcı süsü vererek ulaştıkları kişilere ’adınız FETÖ’ye karıştı’ diyerek dolandıran kişiler, polis ekipleri tarafından yakalandı. Bir kişinin 1 milyon 700 TL dolandırıldığı, diğer şahsın ise 300 bin TL dolandırıldığı öğrenilirken, şüpheliler tutuklandı.

Olay, 8 Şubat günü A.U isimli bir kişiyi arayan şahıs, kendisini polis olarak tanıtıp, adının terör örgütüne karıştığını söyleyerek, evinde bulunan paraların kontrol etmeleri gerektiğini söyleyip paraları kendisine vermesi gerektiğini söyledi. Panikliyen A.U, ilk gün 175 bin TL ikinci günde 1 milyon 500 bin TL olmak üzere evindeki toplam 1 milyon 700 bin TL’yi kapıya gelen kişiye teslim etti. Daha sonra dolandırıldığını anlayan A.U durumu polise bildirdi. Hemen harekete geçen Yankesicilik ve Dolandırıcılık polisleri teknik ve fiziki takip başlattı. Yapılan çalışmaların sonunda, Ankara’ya giden bir otobüse bindiği belirlenen şüpheli İsa Ç’yi Akıncı gişelerde yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin üzerinde 1 milyon 300 bin TL para ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Polisten sahte para oyunu

Diğer bir olayda ise N.S’yi arayan bir kişi kendisini hakim savcı olarak tanıttı ve yine aynı yalanla adının FETÖ dosyasına karıştığını söyledi. Paraların güvende olması için kontrol edilmesi gerektiğini söyleyip, paraları istedi. Bunun üzerine N.S. bankadan 330 bin TL çekip gelen kişiye verdi. Olaydan 4 gün sonra tekrar arayıp 280 bin TL daha istedi. N.S. aldığı paraları çekmek için bankaya gittiğinde banka görevlisi durumdan şüphelenip polisi aradı. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri olay yerine gittiğinde sahte para dolu çantayı gelen şüpheliye vermesi için N.S. ile görüştü. Şüpheli paraları aldığında suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Serhan A. tutuklandı.
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