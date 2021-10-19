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FETÖ operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ’ye yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı

Asayiş 19.10.2021, 15:59
FETÖ operasyonunda 28 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir Emniyet Müdürlüğü ekiplerince FETÖ’ye yönelik 22 ilde düzenlenen operasyonda 28 şüpheli gözaltına alındı

Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca 22 ilde Fetullahçı Terör Örgütü’nün (FETÖ) mahrem yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmada, gözaltı kararı verilen 46 şüpheliden 28’i gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında, mahrem askeri yapılanma içinde faaliyet gösterdikleri, ankesörlü ya da kontörlü telefonlarla ardışık arandıkları tespit edilen ve örgütle irtibatlı olduklarına dair haklarında beyanlar bulunan 46 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, aralarında örgütün gizli haberleşme programı "ByLock" kullanıcılarının da bulunduğu belirlenen şüphelileri yakalamak için Balıkesir, Afyonkarahisar, Ankara, Antalya, Bayburt, Bursa, Elazığ, Eskişehir, Hatay, Isparta, İstanbul, İzmir, Kars, Kayseri, Kocaeli, Malatya, Manisa, Mersin, Muğla, Samsun, Tunceli ve Van’da belirlenen 55 adrese yönelik eş zamanlı operasyon başlattı. Yapılan operasyonda şu ana kadar 28 şüpheli gözaltına alındı. Diğer şahısların yakalanma çalışmaları sürüyor.

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