Ezgi yaşam mücadelesi veriyor, Amerikalı NATO Mühendisi elini kolunu sallaya sallaya geziyor

1 Temmuz tarihinde, Muğla’nın Bodrum ilçesinde bir otomobilin yaya geçidinde çarptığı 18 yaşındaki Ezgi Aydındağ felç kaldı. Otomobil ile Ezgi’ye çarpan skorsky helikopter mühendisi, NATO görevlisi, ABD vatandaşı Reginald Theven’in ise adli kontrollü serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bodrum’un Güvercinlik Mahallesi’nde karşıdan karşıya geçen Ezgi Aydındağ’a 1 Temmuz Perşembe günü otomobil çarptı. Çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe savrulan ve ardından asfalta çakılan Ezgi yaşam mücadelesi veriyor. Felç kaldığı öğrenilen Ezgi İstanbul’da özel bir hastanede 3 aydır tedavi görüyor.

"Yüzde yüz kusurlu"

Yaya geçitinden karşı karşıya geçerken Ezgi’ye çarpan otomobili sürücüsünün aşırı süratli otomobil sürdüğü sürücüsünün ise skorsky helikopter mühendisi, NATO görevlisi, ABD vatandaşı Reginald Theven’in olduğu ortaya çıktı. Otomobilin çarpmasının ardından ağır şekilde yaralanan Ezgi önce Bodrum’da bir hastaneye kaldırılıp, buradan da İstanbul’da özel bir hastanede tedavisine devam ediliyor.

Kaza sonrası gözaltına alınan skorsky helikopter mühendisi, NATO görevlisi, ABD vatandaşı Reginald Thevenin ifadesinin ardından yurtdışı yasaklıserbest kaldığı öğrenildi.

Tedavi masrafını ödemenden kaçtı

Bodrum’da özel bir hastanede tedavisi devam eden Ezgi’nin tedavisini üstlenerek İstanbul’da özel bir hastaneye götüren ABD vatandaşı Reginald Thevenin hastane masrafının 212 bin 888 bin lira olduğunu duymasının ardından bir anda ortadan kayboldu. Ailenin telefonlarına bakmayan Thevenin yüzünden aile Ezgi’nin tedavisine son vermek zorunda kaldı.

Haluk Levent yardımına yetişti

Kaza sonrasında kaburga kemikleri kırılmış, omurilik bağları kopmuş, iç organları zarar görmüş Ezgi’nin tedavisinin durduğunu öğrenen sanatçı Haluk Levent genç kızın tedavisini üstlenerek yarım kalan tedavisine tekrar başlattığı öğrenildi.

Ezgi’nin avukatından açıklama

Konuyla ilgili Ezgi Aydındağ’ın avukatları Burak Gödekmerdan ve Seray Gödekmerdan ise yazılı açıklamada bulundu Avukatlar “Güvercinlik Mahallesi’nde işine gitmek üzere evinden çıkan müvekkilimiz Ezgi Aydındağ, yaya geçidinde karşıdan karşıya geçtiği sırada, aşırı süratle gelen ve kırmızı ışık ihlali yapan aracın kendisine çarpmasıyla hayati tehlike barındıracak biçimde ağır yaralanmıştır. Skorsky helikopteri mühendisi, ABD vatandaşı Reginald Thevenin, kaza videosunda görüldüğü üzere otomobili neredeyse helikopter hızında kullanmıştır. Bu kaza neticesinde müvekkilimizin; kaburga kemikleri kırılmış, omurilik bağları kopmuş, iç organları zarar görmüş ve müvekkil iş göremez hale gelmiştir. 19 yaşında bir genç kız, hayatı boyunca yatağa mahkum edilmiştir. Kazanın yaşandığı gün itibariyle aileye her türlü maddi ve manevi desteği sağlayacağını bildirip, müvekkilimizin özel bir hastanede tedavi görmesini isteyen şüpheli Reginald’ın talebi ile müvekkilimizin ailesinin çabası sayesinde Dr.Azmi Hamzaoğlu’dan randevu alınmış ancak şüpheli yaptığı eylemin sonuçları ile karşılaşınca aniden ortadan kaybolmuştur. Başlangıçta ilgili gibi görünen şüpheli; sürecin devamında ailenin aramalarını cevapsız bırakmış ve ihmali davranışlarıyla genç yavrumuzun mağduriyetini daha da artırmıştır. Şüphelinin ısrarı üzerine Florance Nightingale Hastanesi’ne sevki sağlanan müvekkilimizin ameliyat ücreti ödense de tedavi sürecinde kendisine çıkarılan 212 bin 888 lira’lık fatura şüpheli tarafından ödenmemiştir. Müvekkillerce yapılan onlarca arama ve ısrara rağmen şüpheli ortadan kaybolduğu için müvekkilimizin tedavisi yarım bırakılmak zorunda kalınmıştır. Bunun üzerine Ezginin ailesi, Muğla’da oturdukları evin kirasını dahi ödeyememeleri nedeniyle eşyalarını bir depoya taşıyacak kadar sıkıntı içerisinde olmalarına rağmen, kredi çekerek bu faturayı ödemek zorunda kalmıştır. Şu anda Ezgi, Haluk Levent Bey’in girişimi ve çabası ile İstanbul Liv Hospital Hastanesi’nde yaşam boyu sürecek olan tedavisine yeniden başlamıştır, Yaşanan elim olay neticesinde şüpheliye karşı tüm hukuki yollara başvurulmuş olup Adaletin tecellisi sağlanacaktır. Neticeleri bu denli ağır olan bir kazada, tam kusurlu olan şüphelinin serbest bırakılması tarafımızca kabul edilebilir nitelikte değildir. Ancak bilinmelidir ki; Edirne’den Ardahan’a, Türkiye Cumhuriyeti hudutlarının, yabancıların trafik kurallarını ve insan hayatını hiçe sayabilecekleri bir yer olmadığı, hukuk çerçevesinde dünyaya ilan edilecektir” dedi.