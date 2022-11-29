Eyüpsultan’da kazada hayatını kaybeden polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Eyüpsultan Göktürk’te komşusuyla seyrettiği esnada otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ağaçlık alana uçarak hayatını kaybeden 28 yaşındaki polis memuru Oğuzhan Kara, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazede, polisin yakınlarının feryatları yürekleri dağladı.

Eyüpsultan Göktürk’te dün saat 22.30 sıralarında meydana gelen olayda, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği’nde görevli polis memuru Oğuzhan Kara (28), 34 EJA 510 plakalı otomobiline binerek komşusu T.U. ile birlikte yola çıkmıştı. Kara cadde üzerinde süratli şekilde seyrettiği esnada direksiyon hakimiyeti kaybetmişti. Kontrolden çıkan otomobilin ağaçlık alana uçması ve alev alması sonucu Kara ve komşusu T.U. hayatını kaybetmişti.

Cenaze töreninde gözyaşları sel oldu

Polis memurunun ölümünün ardından haberi alan 1.5 yıldır evli olduğu eşi, babası, annesi ve yakınları ile emniyet mensupları yasa boğuldu. Oğuzhan Kara için Kağıthane Sultanselim Mahallesi’ndeki Merkez Camii’nde cenaze töreni düzenledi. Törene, İstanbul İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, Kağıthane Kaymakamı Tahir Şahin, İl Emniyet Müdür Yardımcıları Zafer Baybaba, Koray Şensoy, Sarıyer İlçe Emniyet Müdürü Murat Çaykara, Kağıthane İlçe Emniyet Müdürü Mesut Aslan ve sıralı amirleri, çok sayıda polis memuru ile polis memurunun yakınları katıldı.

Yakınlarının feryatları yürekleri dağladı

İkindi namazına müteakip düzenlenen cenaze töreninde, gözyaşları sel oldu. Polisin yakınlarını meslektaşları teselli etti. Cenaze namazının kılınması ve helallik alınmasının ardından cenaze, tören mangası tarafından omuzlara alınarak cenaze nakil aracına konuldu. Cenaze taşındığı esnada Kara’nın yakınlarının feryatları yürekleri dağladı. Polis memuru Oğuzhan Kara, Hasdal Mezarlığı’nda dualarla toprağa verildi.