Evlat nöbetindeki baba, Bakan Soylu ile diyaloglarını anlattı

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırıldığı iddiasıyla HDP Diyarbakır il başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin direnişi 780’inci gününde devam ederken, dün Diyarbakır’da bulunan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ailelerle görüşmesinde, ‘İğne ile çocuklarınızın bulunması için çalışma yapıyoruz’ dediği öğrenildi.

Çocuklarının terör örgütü PKK tarafından kaçırıldığı iddiasıyla 3 Eylül 2019’da farklı kentlerden Diyarbakır’a gelen ailelerin HDP il binası önünde başlattığı oturma eylemi 780’inci gününde de sürüyor. Evlat nöbetindeki baba Celil Begdaş, dün Diyarbakır’da kendileriyle görüşeme gerçekleştiren İçişleri Bakanı Soylu ile diyaloglarını anlattı.

“Bakan Soylu bize moral verdi”

İçişleri Bakanı Soylu’nun gelişiyle ailelerin moralinin düzeldiğini ve umutlarının artırdığını aktaran Begdaş, “Bakan Soylu, bize bir moral ve cesaret verdi. Her zaman yanımızda olduklarını söyledi. Çocuklarımız için uğraşıyorlar. Bizde buna eminiz ki uğraşıyorlar. Şimdiye kadar 32 evladımızı getirdiler ve daha fazlasını getirecekler. Oğlumla ilgili ise, ‘Gelecek inşallah’ dedi. Herkes getirecekler. İğne ile çocukların bulunması için aradıklarını söyledi. Ailelerin, morali bozuktu, geldi moral verdi bizlere. Her zaman yanımızdadır. O da olsun Cumhurbaşkanımız olsun. Sizler medya mensupları olsun, ilk günden beri yanımızdasınız. Buradan gelen çoğunluk hepinizin emeği var. Aileler olarak zaferi kazanacağız. Bunu HDP öyle bilsin. Biz evladımızı almadan buradan kalkmayacağız” dedi.

“Evlatlarımızı zalimlerin elinden alacağız”

Oğlunun HDP binasından dağa götürüldüğünü belirten Begdaş, "Zaten biliyorsunuz benim oğlum bu binadan gitmiş. Ben bu binada olmayı bekleyeceğim, oğlum gelene kadar. Oğluma sesleniyorum, oğlum bizi diyorsun, gel. Bak devlet yanınızdadır. Kimse ceza vermiyor. Sizi cezaevine atmıyor. Daha ne istiyorsunuz? Orası yeriniz değil. Gelin teslim olun. Siz gelmediğiniz sürece biz kalkmayacağız buradan. Devletimize güveniyoruz. İnşallah bütün evlatlarımızı alacağız bu zalimlerin elinde” diye konuştu