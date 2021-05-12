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Evinin balkonundan beton zemine düşen kişi yaralandı

Zonguldak’ta evinin balkonundan beton zemine düşen vatandaş yaralandı.

Asayiş 12.05.2021, 23:27
Evinin balkonundan beton zemine düşen kişi yaralandı

Zonguldak’ta evinin balkonundan beton zemine düşen vatandaş yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Ontemmuz Mahallesi Erenler Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre M.K.B,, hava almak için balkona çıktı. Dengesini kaybeden M.K.B. ikinci kattan beton zemine çakıldı. Olayı fark eden ailesi 112 sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaptı. İlk müdahalenin ardından yaralı ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan M.K.B.’nin bilincinin açık olduğu öğrenildi.
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