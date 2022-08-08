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Evine zorla girdi, 16 yaşındaki Beyza Doğan’ı öldürdü

Bahçelievler’de Selim T., iddiaya göre, saplantılı olduğu 16 yaşındaki Beyza Doğan’ın evine zorla girdi. Doğan’ı başından vuran zanlı, ardından aynı silahla intihar teşebbüsünde bulundu. Hastanede yaşam mücadelesini kaybeden Beyza Doğan’ın cenazesi, memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi.

Asayiş 08.08.2022, 13:36 08.08.2022, 13:56
Evine zorla girdi, 16 yaşındaki Beyza Doğan’ı öldürdü

Bahçelievler’de geçtiğimiz Cumartesi günü yaşanan olayda 28 yaşındaki Selim T,, saplantılı olduğu Beyza Doğan’ın evine zorla girdi. Beyza Doğan’ı banyoya götürüp ensesinden vuran zanlı, ardında aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Olay sonrası hastaneye kaldırılan Beyza Doğan 2 gün süren yaşam mücadelesini kaybetti. Doğan’ın cenazesi Adli Tıp Kurumu’nda yapılan incelemenin ardından defnedilmek üzere memleketi Şanlıurfa’ya gönderildi. Zanlı Selim T.’nin hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

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