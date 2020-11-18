banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
E-Ticarette tüm zamanların rekoru kırıldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Hollanda; Türkiye ve Azerbaycan için yaptırım kararı aldı
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Bu görüntüler İstanbul Kartal'dan! İşte Covid-19 test kuyruğu...
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu
Gargara kullanan sürücü alkollü çıkınca mahkemeye koştu

Evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç tutuklandı

Samsun’da evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Asayiş 18.11.2020, 15:00
2
Evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç tutuklandı

Samsun’da evinde uyuşturucu haplarla yakalanan genç "uyuşturucu ticareti" suçundan tutuklandı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hastane Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, irtibatlı olduğu şahıslara uyuşturucu madde satışı yaptığı bilgisini aldıkları C.K.’nin ikametine operasyon düzenledi. Evde yapılan aramada 490 adet sentetik ecza hap, 21 adet ecstasy hap ve 0,59 gram esrar maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili C.K. "uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan gözaltına alındı.

Polisteki sorgusunun ardından bugün Samsun Adliyesi’ne sevk edilen C.K. savcı tarafından tutuklanması talebiyle çıkardığı mahkemece tutuklanarak Samsun T Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.
Yorumlar (0)
banner417
banner388
14°
parçalı bulutlu
banner378