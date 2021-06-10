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Evinde üç çeşit uyuşturucu ele geçen kadın adliyeye sevk edildi

Samsun’da evinde üç çeşit uyuşturucu madde ele geçen 37 yaşındaki kadın adliyeye sevk edildi.

Asayiş 10.06.2021, 14:49
Evinde üç çeşit uyuşturucu ele geçen kadın adliyeye sevk edildi

Samsun’da evinde üç çeşit uyuşturucu madde ele geçen 37 yaşındaki kadın adliyeye sevk edildi.

Olay, Samsun’un Atakum ilçesi Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yaptığı iddia edilen 37 yaşındaki M.U. adlı kadının ikametine operasyon düzenledi. Yapılan aramada 90,01 gram metamfetamin maddesi, 50 adet ecstasy hap, 0,38 gram esrar maddesi, 4,73 gram kenevir tohumu, 1 adet hassas terazi, 1 kök dişi Hint keneviri ve 3 adet uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi. "Uyuşturucu ticareti" suçundan gözaltına alınan zanlı, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki sorgusunun ardından Samsun Adliyesine sevk edildi.
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