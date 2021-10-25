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Esra Hankulu’na ait Adli Tıp Raporu’nda yeni bulgular ortaya çıktı

Ümitcan Uygun’la birlikte geceyi geçirdikten sonra evde ölü olarak bulunan Esra Hankulu’na ait Adli Tıp Raporu’nda, cesedin bulunduğu esnada kendi kusuru ile künt travmaya neden olacak bir pozisyonda olmadığı belirtildi.

Asayiş 25.10.2021, 15:54
Esra Hankulu’na ait Adli Tıp Raporu’nda yeni bulgular ortaya çıktı

Ümitcan Uygun’la birlikte geceyi geçirdikten sonra evde ölü olarak bulunan Esra Hankulu’na ait Adli Tıp Raporu’nda, cesedin bulunduğu esnada kendi kusuru ile künt travmaya neden olacak bir pozisyonda olmadığı belirtildi.

Ankara’nın Mamak ilçesinde Ümitcan Uygun’la birlikte geceyi geçirdikten sonra sabahında ölü olarak bulunan Esra Hankulu’nun Adli Tıp Raporu’nda yeni gelişmeler ortaya çıktı. Daha önce Adli Tıp Kurumu’ndan gelen raporda Hankulu’nun kesin ölüm nedenin künt travma sonrası iç kanama olduğu ifade edilmişti.

"Cesedin bulunduğu esnada kendi kusuru ile künt travmaya neden olacak bir pozisyonda değildi"

Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin odaya girdiklerinde Hankulu’nun odasındaki yatağın üzerinde üzeri örtülü olduğu halde sırt üstü ve elleri çapraz olarak göğüs bölgesini kavramış olarak bulunduğu belirtilirken, cesedin bulunduğu esnada kendi kusuru ile künt travmaya neden olacak bir pozisyonda olmadığı vurgulandı. Raporda ayrıca Hankulu’nun tırnak aralarında Uygun’a ait DNA örneklerine de rastlandı.

Taksicinin ifadesi Uygun’u yalanladı

Esra Hankulu’nun ölümüne ilişkin ‘kasten öldürme’ suçundan yargılanan Uygun, olay günü sabah uyandığında Hankulu’nun hayatta olduğunu ve Hankulu aracılığıyla evden taksi çağırıp ayrıldığını iddia etmişti. Uygun ifadesinde olay günü saat 10.15 sıralarında telefonun çalması sebebiyle uyandığını, arayanın avukatı olduğunu, o sırada uyanan Hankulu’ndan taksi çağırmasını istediğini söylediğini belirtmişti. Olay sonrası ifadeye çağırılan taksici o saatlerde durağı hiçbir kadının aramadığını, sadece bir erkek tarafından arandıklarını söyledi. Bu durum üzerine taksi durağının Uygun tarafından arandığı tespit edildi. Hankulu’nun ölümüne sebebiyet verdiği gerekçesiyle Uygun hakkında ’kendisini savunamayacak durumdaki kişiyi kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, Furkan G. ve Dilan C. için ise ‘suç delillerini gizlemek’ suçundan 5 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

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