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Esenyurt’ta kısıtlamada korona virüs denetimi

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasında Esenyurt’ta polis mekanları gezerek denetim yaptı.

Asayiş 17.04.2021, 13:25
Esenyurt’ta kısıtlamada korona virüs denetimi

Korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında hafta sonu kısıtlamasında Esenyurt’ta polis mekanları gezerek denetim yaptı.

Tüm yurt genelinde uygulanan hafta sonu kısıtlamasında Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekipleri ilçe genelinde salgın tedbirlerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Sokak sokak mekanlara giren ekipler, işletmecilere salgın tedbirlerini hatırlattı. Mekanların kurallara uymaları konusunda uyarılar yapılırken, denetimlerin sürekli olarak devam edeceği öğrenildi.
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