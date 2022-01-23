Esenyurt’ta kar sürücülere zor anlar yaşattı...Kayan taksilerin kaza anı kamerada

Esenyurt’ta kar yağışı sürücülere zor anlar yaşattı. İlçede birçok kaza meydana gelirken kaza anları kameralara yansıdı.

İstanbul’da dün gece saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sabah saatlerinde etkisini artırarak Esenyurt’u beyaza bürüdü. Ara yollarda buz tutan yollar sürücülere zor anlar yaşattı. Çok sayıda trafik kazası yaşanırken, kaza anları güvenlik kamerasına yansıdı. Kazalarda can kaybı yaşanmazken arabalarda maddi hasarlar meydana geldi.

Kameralara yansıyan bir kazada ticari taksinin kayarak başka bir taciri taksiye çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle araçların bir polis aracına da çarptıkları görülüyor. Etkili olan kar yağışı nedeniyle ara sokaklardan çıkmayan bir minibüsün vatandaşlar tarafından itildiği görülüyor.

İlçede kar yağışı ise aralıklı olarak devam ediyor.