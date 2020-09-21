Esenyurt'ta 6 kişinin yaralandığı zabıta-satıcı kavgasından yeni görüntüler





Olay, Cuma günü saat 15.00 sıralarında Fatih Mahallesi 869 Sokak'ta meydana geldi.

Görüntülerde zabıta memurlarından birinin seyyar satıcıların araçlarının camını taşla kırdığı görülüyor.

Seyyar satıcıların araçlarının olduğu yere gelen bir grup zabıta, sebze satıcılarından satış yapmamalarını istedi. Satıcılar, bu duruma karşı gelerek zabıta görevlileriyle tartışmaya başladı. Tartışma daha sonra arbedeye dönüştü. Çıkan arbedede biri zabıta görevlisi olmak üzere 6 kişi vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, polis ekipleri mahalle sakinlerinin de dahil olduğu kavgada 3'ü kadın 7 kişiyi gözaltına aldı. Şüpheliler dün emniyetteki işlemlerinin ardından 'görevi yaptırmama' ve 'kasten yaralama' iddiasıyla adliyeye sevk edildi. 7 şüpheliden 2'si mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI KAMERADA

Kavga anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, satıcıların üzerlerine doğru gelen zabıta ekiplerine taş attıkları, taş atılmasıyla birlikte ekiplerin kaçmaya başladığı, zabıtalardan birinin iki aracın camını kırdığı, camı kıran zabıtanın kendisine müdahale eden kadının kafasına taşla vurduğu, zabıta memurlarından birinin düşerek yerde yuvarlandığı, yerde yaralı haldeki zabıta memurunun arkadaşları tarafından araca alındığı görülüyor.

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