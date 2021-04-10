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Esenler’de iki binanın çatısı alev alev yandı

Esenler’de bir binanın çatısında çıkan ve yan binanın çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Asayiş 10.04.2021, 22:02
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Esenler’de iki binanın çatısı alev alev yandı

Esenler’de bir binanın çatısında çıkan ve yan binanın çatısına sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Esenler tuna Mahallesindeki bir binada çıktı. Edinilen bilgiye göre, 723. Sokak üzerinde bulunan 5 katlı bir binanın çatı katı alevler içerisinde yanmaya başladı. Kısa süre sonra yangın bitişiğinde bulunan diğer apartmanın da çatısına sıçradı. Yangını gören vatandaşlar durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri çevredeki vatandaşları uzaklaştırarak önlem alırken, itfaiye ekipleri ise yangına müdahale etti. Yangın itfaiye ekiplerinin yaptığı çalışmaların ardından kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekipler yangının çıkış nedenini belirlemek için çalışma başlattı.
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