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Eren-13 Operasyonları devam ediyor: 7 terörist daha etkisiz

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında icra edilen operasyonlar ile Şırnak ve Diyarbakır’da toplamda 7 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Asayiş 17.05.2021, 09:54
Eren-13 Operasyonları devam ediyor: 7 terörist daha etkisiz

İçişleri Bakanlığı, Eren-13 Operasyonları kapsamında icra edilen operasyonlar ile Şırnak ve Diyarbakır’da toplamda 7 teröristin silahları ile etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

İçişleri Bakanlığı tarafından gerçekleştirilen operasyonlar hakkında yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Eren-13 Operasyonları kapsamında, Şırnak-Cudi Dağı Tuşimiya bölgesinde, İl J.K.lığına bağlı Jandarma Komando ve JÖH birliklerince J-İHA ile Hava Kuvvetlerinin desteğinde icra edilen operasyonda 5, Eren-2 Operasyonları kapsamında Diyarbakır-Kulp ilçesi Yaylak kırsalında, Jandarma Komando, JÖH ve Güvenlik Korucuları tarafından icra edilen operasyonda, çıkan çatışmada, 2 olmak üzere toplam 7 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlara devam edilmektedir".
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