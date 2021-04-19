Eniştesini öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Başiskele ilçesinde ablası ile tartışan 52 yaşındaki eniştesini tabanca ile vurarak öldüren şahıs çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay, Kocaeli’nin Başiskele ilçesi Yuvacık Yakacık Mahallesi Efendi Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, iftar yemeği için sokak üzerinde bulunan bir yakının evine giden Necmi Akgüneş (52) ve beraberindekiler, yemek yedikten sonra kahve içmek için bahçeye çıktı. Bu sırada Necmi Akgüneş’in eşi Ayşe Akgüneş kocasının bulunduğu eve geldi. Ayşe Akgüneş, evde Necmi Akgüneş’in kendisini aldattığını düşündüğü, ismi öğrenilemeyen kadınla karşılaştı. Daha sonra Ayşe Akgüneş, Necmi Akgüneş ve Necmi Akgüneş’in eşini aldattığı iddia edilen kadın arasında tartışma çıktı. Büyüyen tartışma sırasında eve gelen Ayşe Akgüneş’in kardeşi Mehmet Emin Ö. (36) de tartışmaya dahil oldu. Tartışma sırasında Mehmet Emin Ö. cebinden çıkarttığı taşıma ruhsatlı tabanca ile eniştesi Necmi Akgüneş’e ateş etti. Şahsın tabancasından çıkan kurşun Akgüneş’in göğsüne isabet etti. Olayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kısa süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Necmi Akgüneş, Kocaeli Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan Akgüneş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak yaşamanı yitirdi.

Katil zanlısı Mehmet Emin Ö. ve ablası Ayşe Akgüneş jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Mehmet Emin Ö. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, abla Ayşe Akgüneş ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.