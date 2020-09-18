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Eminönü sahilinde erkek cesedi bulundu
EMİNÖNÜ’NDE VATANDAŞLAR SAHİLDE BİR ERKEK CESEDİNE RASTLADI. POLİS TARAFINDAN DENİZDEN ÇIKARILAN CESET ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI. OLAY, SAAT 07:00 SIRALARINDA EMİNÖNÜ AÇIKLARINDA MEYDANA GELDİ. İSKELEDE BULUNAN VATANDAŞLAR DENİZDE HAREKETSİZ HALDE OLAN BİR KİŞİNİN OLDUĞUNU FARK ETTİ. VATANDAŞLARIN İHBARI ÜZERİNE OLAY YERİNE POLİS VE SAĞLIK EKİPLERİ SEVK EDİLDİ. KİMLİĞİ HENÜZ BELİRLENEMEYEN ERKEK CESEDİ DENİZ POLİSİ EKİPLERİ TARAFINDAN DENİZDEN ÇIKARILDI. CESET, OLAY YERİNDEKİ İNCELEMELERİN ARDINDAN ADLİ TIP KURUMU MORGUNA KALDIRILDI. OLAYLA İLGİLİ İNCELEME SÜRÜYOR.
Asayiş 18.09.2020, 08:37
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Eminönü’nde vatandaşlar sahilde bir erkek cesedine rastladı. Polis tarafından denizden çıkarılan ceset Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Olay, saat 07:00 sıralarında Eminönü açıklarında meydana geldi. İskelede bulunan vatandaşlar denizde hareketsiz halde olan bir kişinin olduğunu fark etti. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kimliği henüz belirlenemeyen erkek cesedi Deniz Polisi ekipleri tarafından denizden çıkarıldı. Ceset, olay yerindeki incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.
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