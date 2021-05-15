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Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, 3 kişi yara almadan kurtuldu

İstanbul’dan cenazeye katılmak üzere Ordu’ya gelen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Asayiş 15.05.2021, 19:07
Elektrik direğine çarpan otomobil hurdaya döndü, 3 kişi yara almadan kurtuldu

İstanbul’dan cenazeye katılmak üzere Ordu’ya gelen ve içerisinde 3 kişinin bulunduğu otomobil, elektrik direğine çarptı. Hurdaya dönen otomobilde bulunanlar kazayı yara almadan atlattı.

Kaza, Fatsa-Kumru yolu üzerinde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre İbrahim Ü. idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen Renault Symbol marka/model otomobil sürücüsünün kontrolünden çıkarak, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazanın etkisiyle elektrik direği yan devrilirken, araç hurdaya döndü. Sürücü ve araçta bulunanlar ise kazayı yara almadan atlattı.

Araçta bulunanların Kumru ilçesindeki bir tanıdıklarının cenazesine gittikleri öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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