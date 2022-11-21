Elazığ’da park halindeki araç yandı

Elazığ’da park halindeyken bir anda alev alan otomobil, kullanılmaz hale geldi.

Olay, Rızaiye Mahallesi Akkuş Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre park halindeki otomobil henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı bir anda alev aldı. Yangını fark eden vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Elazığ Belediyesi itfaiye ekipleri yanan araca müdahale ederek söndürdü. Yangında araç kullanılmaz hale geldi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.