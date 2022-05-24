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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Kiralardaki dengesiz yükselişlere sessiz kalamayız. Konutlardaki anormal yükselişi atıl vaziyette seyredemeyiz."
EGM:"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır."
EGM:"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır."
Asayiş 24.05.2022, 10:02
EGM:"Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız koordinesinde yasa dışı bahis ile mücadele suçu kapsamında 44 ilde 314 kişiye yönelik operasyon yapılmaktadır."