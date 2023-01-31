Durdurulan araçta 2 göçmen yakalandı, sürücü tutuklandı

Kocaeli’nin Körfez ilçesinde durdurulan araç içinde 2 düzensiz göçmen yakalandı. Araç sürücüsü "göçmen kaçaklığı" suçundan tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri dün Körfez ilçesinde bir aracı durdurdu. Araçta yapılan aramada 2 düzensiz göçmen bulunduğu tespit edildi. Göçmenler ve araç sürücüsü H.E.H., emniyete götürüldü. Emniyette tamamlanan işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen H.E.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Göçmenlerin ise İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edileceği öğrenildi.