Dolandırılan şehit annesi yuvasına kavuştu

Sivas’ta müteahhit tarafından dolandırılan şehit annesi Selma Daştan, evinin tapusuna kavuştu

1995 yılında bölücü terör örgütü mensuplarıyla girilen çatışmada şehit olan Sivaslı Jandarma Çavuş Ömer Daştan’ın annesi Selma Daştan, evini yenilemek isterken dolandırıldı. Oğlunun şehitlik tazminatıyla evini yenilemek isteyen ancak sözünde durmayan müteahhit yüzünden yıllardır sıkıntı yaşayan Daştan ailesinin sorunu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun özel talimatı ve Sivas Valiliğinin takibiyle çözüldü. Ailenin yeni evlerinin tapusu Sivas Valisi Salih Ayhan tarafından takdim edildi. Vali Ayhan, ziyaret esnasında Bakan Soylu’yu arayarak şehit annesinin mutluluğunu paylaştı. Bakan Soylu’yla görüşen Selma Daştan, mutluluk gözyaşlarıyla teşekkür etti.

“Devletimiz bize sahip çıktı”

Yıllardır yaşadığı sıkıntıların son bulduğunu, evine kavuştuğunu ve çok mutlu olduğunu ifade eden şehit annesi Selma Daştan, “Verdiği sözde durmayıp evimi teslim etmeyen müteahhit yüzünden 5 yıldır çektiğim çile bitti. Devletimiz bize sahip çıktı. Benim evimi almamı sağladı. Çok şükür beni huzura erdirdi. Yüzümüzü güldürdüler. Allah razı olsun. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu başta olmak üzere Vali Salih Ayhan ve süreç boyunca emek veren, destek olan herkese çok teşekkür ediyorum” dedi.

"Şehit ailelerimiz, bizim başımızın tacıdır" diyen Vali Salih Ayhan ise “Aziz şehitlerimize karşı sorumluluğumuz var. Bütün şehit ailelerimizin yüzünün gülmesi bizlerin huzurlu olması demek. Sayın Bakanımız Süleyman Soylu, süreci birebir yakından takip etti. Kış aylarına girmeden sizi yuvanıza kavuşturmak bizleri de çok mutlu etti” ifadelerine yer verdi.