Son Dakika
Kar yağışı renkli görüntüler oluştu: Kimisi kar yağışşının sevinciyle halay çekti, kimisi yolda kalan araçlara yardım etti
Diyarbakır’dan Şanlıurfa ve Elazığ güzergahı yolları yoğun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandı
Karayolları Genel Müdürlüğü yoğun kar ve tipi nedeniyle Diyarbakır’dan Şanlıurfa ve Elazığ güzergahı yollarının kapalı olduğunu bildirdi.
Asayiş 24.01.2022, 01:03
Karayolları Genel Müdürlüğü yoğun kar ve tipi nedeniyle Diyarbakır’dan Şanlıurfa ve Elazığ güzergahı yollarının kapalı olduğunu bildirdi.
Türkiye’nin birçok bölgesinde yoğun kar ve tipi sonrası ulaşımda aksamalar meydana geldi. Karayolları Genel Müdürlüğü yol durumu hakkında sosyal medyadan paylaşımda bulundu. Genel Müdürlükten yapılan paylaşımda, “Diyarbakır-Şanlıurfa, Diyarbakır-Elazığ, Diyarbakır-Bingöl karayolu kardan dolayı ulaşıma kapandı” denildi.