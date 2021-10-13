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Diyarbakır’da sağlıksız et taşıma görenleri şaşırttı

Diyarbakır’da bir kişinin motosikletin kasasında sağlıksız şekilde taşıdığı eti görenler duruma tepki gösterdi.

Asayiş 13.10.2021, 10:36
Diyarbakır’da sağlıksız et taşıma görenleri şaşırttı

Diyarbakır’da bir kişinin motosikletin kasasında sağlıksız şekilde taşıdığı eti görenler duruma tepki gösterdi.

Olay, Diyarbakır’ın Yenişehir ilçesi Elazığ Caddesi üzerinde meydana geldi. 21 AAC 871 plakalı motosiklet sürücüsü, kasaya yüklediği ambalajsız et ile yolculuk yaptı. Kilometrelerce yol giden sürücünün, sağlıksız et taşıdığı anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarına yansıdı. Saatlerce trafikte güneş altında yoluna devam eden şahıs, görenlerin tepkisine neden oldu. Şahsın kim olduğu ve bu etleri nereye taşıdığı ise merak konusu oldu.

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