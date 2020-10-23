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Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır refüje çarpıp karşı şeride geçti

ERZURUM’UN AŞKALE İLÇESİNDE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA SÜRÜCÜSÜNÜN DİREKSİYON HAKİMİYETİNİ KAYBETTİĞİ TIR, YOLUN ORTASINDA KARŞI ŞERİDE GEÇEREK DURABİLDİ.

Asayiş 23.10.2020, 11:32
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Direksiyon hakimiyetini kaybeden tır refüje çarpıp karşı şeride geçti

Erzurum’un Aşkale ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, yolun ortasında karşı şeride geçerek durabildi.

Edinilen bilgiye göre, Erzurum’un Aşkale ilçesi Eski Cirit Meydanı mevkiinde meydana gelen trafik kazasında 31 NE 717 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetine kaybetmesi sonucu önce yol ortasında bulunan refüje ardından karşı şeride geçerek makaslayarak durabildi. Kazada can kaybı yaşanmazken sabah erken saatlerinde yolun boş olması da olası bir faciayı engellemiş oldu.

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