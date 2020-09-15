Dicle Nehrinde mahsur kalan vatandaşları itfaiye ekipleri kurtardı

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama ve kurtarma ekipleri, Yenişehir ilçesinde piknik yaparken Dicle Nehrinde suların yükselmesiyle mahsur kalan vatandaşları su botlarıyla kurtardı.

Yenişehir ilçesine bağlı Hantepe Mahallesinden geçen Dicle Nehri kıyısında piknik yapan aile, suyun yükselmesi ile karşı kıyıda mahsur kaldı. Durumun 110 İtfaiye hattına bildirilmesiyle birlikte harekete geçen Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı su altı arama ve kurtarma ekipleri, su botu ile karşı kıyıda bulanan vatandaşları bulundukları yerden alarak güvenli bir şekilde kıyaya çıkardı. Vatandaşlar İtfaiye Daire Başkanlığı su altı arama ve kurtarma ekiplerine gösterdikleri hassasiyetten dolayı teşekkür etti.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, Dicle Nehrinde her yıl boğulmaların yaşandığını hatırlatarak vatandaşlara suyun çok olduğu bölgelerde piknik yapmamaları uyarısında bulundu.