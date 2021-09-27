Devrim Muhafızlarına ait araştırma merkezinde yangın: 2 ölü

İran Devrim Muhafızları Ordusu, dün Tahran’da bir araştırma merkezinde çıkan yangında yaralanan 3 çalışandan 2’sinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

Tahran’ın batısında Devrim Muhafızları Ordusu’na ait araştırma merkezinde yangın çıkmış 3 kişi yaralanmıştı. Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan açıklamada, yaralı olarak hastaneye kaldırılan 3 çalışandan 2’sinin hayatını kaybettiği bildirildi. Açıklamada, “Tahran’ın batısında Devrim Muhafızları Ordusu’na ait bir araştırma merkezinin deposunda çıkan yangın sonucu 3 çalışanımız yaralanmıştı. Hastaneye kaldırılan 3 çalışandan 2’si maalesef ağır cerrahi operasyonlar nedeniyle hayatlarını kaybettiler” ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, yangının nedenine ilişkin bir açıklama yapılmadı.