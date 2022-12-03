Devlet Bahçeli’nin kuzeninin feci kazada öldüğü ortaya çıktı

Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolunda meydana gelen feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli’nin Osmaniye’den Şanlıurfa’ya küs olan iki aileyi barıştırmaya gittikleri ortaya çıktı. Kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu’nun ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Feci kazada ölenlerin cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) otoyolu Gaziantep batı gişeleri ile kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan 03 ABR 672 plakalı Toyota marka otomobil, önünde seyir halinde olan Orhan Sarı idaresindeki tıra arkadan çarptı. Meydana gelen feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, araçta bulunan Ahmet Fettahlıoğlu (66) ile Fadime Sevimli (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada 2’si ağır toplam 5 kişi ise yaralandı.

Küs olan iki aileyi barıştırmaya gidiyorlarmış

Meydana gelen feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli ile araçta bulunan diğer 5 kişinin Osmaniye’den Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine küs olan iki aileyi barıştırmaya gittikleri ortaya çıktı.

Kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu, Devlet Bahçeli’nin kuzeni

Öte yandan feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu’nun ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin amcasının oğlu olduğu öğrenildi. Fettahlıoğlu’nun geçmiş dönem MHP Hasanbeyli ilçe başkanlığı yaptığı öğrenildi.

Cenazeler ailelerine teslim edildi

Feci kaza sonrası otopsi işlemleri için Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli’nin cenazeleri, tamamlanan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. Ahmet Fettahlıoğlu’nun Osmaniye Hasanbeyli’de, Fadime Sevimli’nin ise Düziçi’de defnedileceği öğrenildi.

Kaza ile ilgili başlatılan geniş çaplı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.